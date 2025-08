Le Festival des Jardins de la Côte d’Azur joue les prolongations

La 4ème édition du Festival des Jardins de la Côte d’Azur, ouverte le 25 mars, se termine au 1er mai avec au programme 17 créations paysagères de 200 m2 chacune et 14 jardins éphémères “hors concours”. Au vu du succès, des jardins vont jouer les prolongation et resteront à découvrir au-delà du 1er mai. Trois jardins seront ainsi pérennisés : “Perspectives d’avenirs” de Mandelieu-la-Napoule, “Echappées belles et Nouvelles lignes” de Cap d’Ail et “La timidité du pin” du jardin école du Campus Vert d’Azur au Parc Exflora à Antibes. D’autre part, 17 jardins seront à redécouvrir sur les sites de Tourrettes-sur-Loup (jusqu’au 15 mai), Grasse (21 mai), Antibes (31 août), Nice (18 juin) Monaco (31 août) et Menton 1er novembre).