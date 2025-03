Le Festival du cirque de Monte-Carlo fête ses 50 ans

Le Festival du cirque de Monte-Carlo fête les 50 ans de sa création par le prince Rainier III à partir de ce soir, vendredi 19 janvier, au chapiteau de Fontvieille. Le festival se poursuivra jusqu’au 28 janvier, avec au programme une quinzaine de représentations et le grand gala du mardi 23 janvier. Sur la piste de sciure, des shows aériens de sangles ou de trapèze, des clowns, des équilibristes, contorsionnistes, acrobates, des voltigeurs mais aussi des animaux d’exception, éléphants, chevaux, lions. Toute la magie du cirque. Le Festival a fusionné cette année avec le Festival New Generation qui fera découvrir quatre talents émergents : trois équilibristes aux spécialités variées et un afficionado du cerceau aérien…