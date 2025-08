Le Fidmed investit la Villa Blu, l’accélérateur du vivant à Grasse

Lancé en 2019 à Sophia Antipolis, le Fidmed (Financial Innovation Day Méditerranée) met exceptionnellement le cap cette année sur Grasse et plus précisément sur la Villa Blu du groupe Robertet (Traverse du Prado à Grasse). La 5ème édition de cet événement dédié au financement de l’innovation et des entreprises innovantes se tiendra en effet le 27 juin de 12 heures à 18h30 dans l’accélérateur qu’a inauguré récemment Robertet, l’un des leaders mondiaux des produits naturels et qui ouvre ainsi ses portes pour la première fois à un public plus large.

“A la fois accélérateur de startups, espace tourné vers l'innovation, Villa Blu by Robertet, est une structure dédiée aux projets visionnaires qui s'inscrivent dans la naturalité et la durabilité”, explique Francis Papazian, organisateur du Fidmed. “Un lieu connectant le monde de l'industrie et celui des startups”. Bien dans l’esprit du Fidmed.

Une partie publique, une partie entreprises

L’après-midi s’articule en deux parties. La première de 12h à 16h15 est ouverte au public. Elle porte sur les évolutions du financement de l'innovation. Le contexte actuel, l'inflation, la hausse des taux, l'alignement du dollar, du franc suisse et de l'euro, ont entraîné une fin de “l'argent facile”. Les nouveaux leviers pour réussir son financement ? Les critères à retenir pour séduire les investisseurs ?.

Un point sera fait par Jules Trecco, un serial entrepreneur qui investit dans des levées de fonds, a co-fondé la marque de vélo Électrique Angell et participe au sourcing et au mentorat des startups pour Villa Blu, et Stéphane Simoncini, directeur chez Crédit Mutuel Innovation, un fonds majeur dans le paysage français du Private Equity.

A partir de 16h15, la seconde partie, réservée aux entreprises, tient en une séance de pitchs. Elle va mettre 10 à 12 startups face à des professionnels du financement (fonds, VC, BA, banquiers...). Avec toujours la possibilité de conclure.