Le groupe Advance fête ses 2 ans à Grasse… et 138% de croissance

Leur implantation dans le parc d'activité des Bois de Grasse leur a réussi. Pour le 2ème anniversaire de leur arrivée et de leur regroupement dans de nouveaux locaux, Advance Emploi (intérim et recrutement) qui fêtait en même temps les 5 ans de sa création, et Advance Solutions (conseil en ressources humaines, formation et recrutement de cadres) du haut de ses 6 ans, avaient réuni leurs clients et collaborateurs. Beaucoup de monde. L'occasion pour Jérôme Stivin, cofondateur du groupe Advance, de donner quelques chiffres : en deux ans, le CA de la société a progressé de 138% et le nombre d'agences emploi est monté à 9 avec désormais 37 collaborateurs. (Photo DR : au centre lors de la fête anniversaire, Jérôme Stivin, l'un des cofondateurs d'Advance et Jérôme Viaud, président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse).

C'est aussi une belle progression et un partenaire RH de premier plan qu'a salués le maire de Grasse. Jérôme Viaud, qui n'a pas manqué cet anniversaire, a rappelé que le groupe était désormais présent dans le Grand Sud et qu'il y réalisera en 2023 plus de 20 millions d’euros de CA, avec près de 5.5 millions générés en Pays de Grasse. Outre ses propres collaborateurs, Advance fait aussi travailler près de 500 intérimaires en équivalent temps plein sur le tout quart Sud-Est.

Et de souligner que le groupe, qui a ouvert en 2023 à Grasse une entité Santé avec déjà 50 établissements, 50 intérimaires différents délégués et près de 200 contrats, s'est investi dans la RSE. Il favorise la mixité femmes/hommes, l’employabilité des personnes en situation de handicap et soutient les jeunes et tous ceux qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles dans leur accès au marché du travail. Pour Jérôme Viaud, sa présence représente aussi un véritable atout pour le développement économique du territoire. Bon anniversaire.