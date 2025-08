Le Groupe Ippolito ouvre une cinquième branche d’activité dans l’énergie

Une cinquième branche d’activité pour le Groupe Ippolito à Villeneuve-Loubet (900 salariés, plus de 200 M€ de CA) : Energies. Dirigée depuis 2015 par Pierre Ippolito, par ailleurs président aujourd'hui de l’UPE06, l’ETI issue de l’automobile avec Azur Trucks s’était déjà diversifiée en ouvrant trois autres branches avec l’industriel, le tourisme et l’immobilier. Dans la même stratégie de relier et maîtriser l’ensemble des chaînes de valeur, cette nouvelle branche vient lier mobilité et énergies vertes en valorisant les déchets du groupe via le biogaz et en assurant une production d’énergie photovoltaïque.

Une holding baptisée Orion a été créée à cet effet. Elle comporte deux filiales : Orion Métaux pour la valorisation et Orion Trade, pour la vente. Pour cette nouvelle branche "Energies", une cinquantaine d’embauches sont prévues ainsi que des investissements dans la méthanisation et le photovoltaïque avec une ambition de CA de l’ordre de 30 M€ d’ici cinq ans.