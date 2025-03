Le Groupe Ragni rachète le spécialiste allemand de l'éclairage public

Spécialiste des solutions d'éclairage public et de technologies connectées, le Groupe Ragni à Cagnes-sur-mer vient de racheter le groupe allemand d'éclairage Hess GmbH Licht + Form. Une acquisition qui lui permet de renforcer sa position sur le marché européen de l'éclairage public, et plus particulièrement dans la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse). HESS GmbH Licht + Form a son siège social à Villingen-Schwenningen au Bade-Wurtemberg. L'acquisition comprend également la marque traditionnelle Vulkan, dont les racines remontent à 1898 et en font un pionnier de l'éclairage des rues, des nœuds routiers, des parkings, des zones piétonnes et des installations publiques par LED.

Avec un chiffre d’affaires de près de 100 millions d’euros prévu pour l’exercice 2023, le Groupe Ragni, groupe familial qui aligne quatre générations, est en pleine expansion. Cette acquisition s'inscrit dans la vision stratégique du groupe français visant à élargir son empreinte européenne et à consolider sa position en tant que leader dans le secteur de l'éclairage public et du mobilier urbain. Il est cependant à noter que le périmètre du rachat inclut le monde entier, y compris les territoires Français d’Outre-Mer, excepté les Amériques (USA, Canada et LATAM) qui restent sous la gestion de HESS USA, toujours détenu par Experience Brands.

"Ensemble, avec Hess GmbH Licht + Form nous formeront un groupe leader rassemblant quelque 400 collaborateurs directs et indirects" explique Marcel Ragni, président du groupe et par ailleurs président de l'UIMM Côte d'Azur. DG associé et directeur commercial export, Jean-Christophe Ragni ajoute que "la réputation de l'entreprise allemande en matière d'innovation, de qualité et d'esthétique, correspond parfaitement aux valeurs et à la vision du Groupe Ragni. Cette acquisition renforce notre engagement dans le secteur haut de gamme et élargit notre gamme de produits dans son ensemble".

Ragni a été accompagné dans cette opération par Altios Corporate Finance, Alexandre Kaplan (directeur M&A associé) et Camille Garbolino (Analyste M&A Senior).