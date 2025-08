Le Job Meeting Tour au Féminin fait étape à Nice

La troisième édition du Job Meeting Tour au Féminin, l'événement dédié à l'emploi des femmes de plus de 45 ans (la catégorie pour laquelle la durée d’inscription au chômage est la plus longue), fera cette année pour la première fois étape à Nice ! Organisé par Force Femmes et Les entreprises pour La Cité, il se tiendra au Forum Jorge François (entrée au 7 rue Cronstadt) à Nice mardi 16 mai de 14 à 17 heures.

L’après-midi sera rythmé par une alternance de temps collectifs et de rencontres individuelles avec des pitchs d’entreprises sur leurs métiers et leurs offres de recrutement, par un job meeting proposant un espace pour échanger individuellement avec les entreprises présentes et également par un café-réseau pour se découvrir, échanger et réseauter. De leur côté, les entreprises auront l’occasion de rencontrer des candidates en recherche active et accompagnées dans leurs démarches.