Le Jumping international de Cannes souffle ses 40 bougies

Le Jumping international de Cannes soufflera ses 40 bougies du 8 au 10 juin. Comme chaque année les meilleurs cavaliers mondiaux se donneront rendez-vous sur la piste du Stade des Hespérides, sur la pointe Croisette, pour la 6e étape du circuit Longines Global Champions Tour. Un plateau qui, annoncent les organisateurs, sera digne de ce quarantième anniversaire.

Plusieurs vainqueurs du Grand Prix de la ville de Cannes tenteront d’inscrire de nouveau leur nom au palmarès. À commencer par les deux derniers lauréats, l’Allemand, Daniel Deusser et le Belge, Niels Bruynseels. D’autres anciens vainqueurs seront également de la partie, et non des moindres : la légende britannique, John Whitaker, Edwina Tops- Alexander, qui s’est récemment imposée dans le Grand Prix de Madrid, ou encore, le Français, champion olympique par équipe de Rio, Philippe Rozier. La délégation tricolore sera également représentée par Philippe Léoni, qui viendra en voisin d’Aix-en-Provence après plusieurs années d’absence au concours cannois, le Francilien, Jérôme Hurel et les jeunes Normands, Alexa Ferrer et Julien Anquetin. Du spectacle en perspective.