Le leader chinois des industries créatives ouvre un campus sur la Côte d’Azur

Une bonne nouvelle pour l’industrie créatrice azuréenne : JAI, leader chinois de l’industrie créative, va ouvrir un campus sur la Côte d’Azur. Jilin Animation Institute a profité de la première mondiale de son dernier film d’animation, “Zap's Last Stand”, lors du Mipcom à Cannes pour annoncer l’ouverture de son tout premier campus en Europe. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le groupe ESRA (Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle), spécialisé dans la formation aux métiers du cinéma.

La Côte d'Azur comme première destination européenne de JAI

Dans le cadre de son expansion en Europe, JAI a choisi la France comme première destination, soulignant ainsi l'importance stratégique de ce marché. Le groupe compte aller vite. L'installation sur La Côte d'Azur est effective dès aujourd’hui et trois directeurs seront nommés. Entre fin 2024 et mars 2025, JAI prévoit de créer entre 13 et 15 postes en CDI, ainsi que 10 postes de stagiaires dans les secteurs de l’animation et du cinéma. À moyen terme, en 2025, JAI va ouvrir une école de cinéma et d’animation.

Première promotion en septembre 2025

Un protocole d’accord a été signé avec l’ESRA hier, à l’occasion de la projection de l’avant-première, afin de former de futurs professionnels du secteur. Ce sera la première école qui formera aux technologies de production de films d’animation dans la région. Le campus accueillera sa première promotion en septembre 2025 et compte à moyen terme accueillir 500 étudiants internationaux.

À long terme, l'institut qui coopère depuis longtemps avec les élites de l’animation et du cinéma français souhaite renforcer ses collaborations pour produire des films de haute qualité, capables de rivaliser dans les grands festivals internationaux, et ainsi renforcer sa position sur la scène cinématographique mondiale où il est déjà multi primé.

Nice et Cannes concernés

Pour l’ESRA (320 étudiants à l'année sur Nice et Cannes) ce partenariat va lui permettre à la fois de développer ses formations et d’ouvrir des opportunités pour ses étudiants. “Nous intervenons uniquement sur le volet formation" note Thierry Collard, directeur de l’ESRA. "Notre école se trouve à Nice, mais elle est également implantée à Cannes, au Campus Georges Méliès, avec l’Université Nice Côte d’Azur. L’université n’étant pas associée au projet, c’est Nice qui sera concerné par le partenariat avec JAI sur ce volet formation. Nous envisageons notamment de créer un nouveau diplôme visé bac +5 (nos diplômes vont actuellement jusqu’au Bac +3)”.

Le volet studio pourrait concerner Cannes comme Nice selon ce que choisira JAI. Pour l’ESRA, ce sera l’occasion pour ses étudiants de participer à la création de longs métrages. “Nous avons découvert leur dernier film au MIPCOM. Il a été réalisé par des professionnels mais aussi grâce à la participation de nombreux étudiants. Avec la création de films d’animation sur la Côte d’Azur, l’occasion pour nos étudiants de mettre le pied à l’étrier”.