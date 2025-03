Le "Made in France" azuréen s'affiche à Paris

Pour la première fois, Marcus Spurway, artisan parfumeur historique de Grasse depuis 1825, sera présent au salon Made in France, qui se tient porte de Versailles à Paris depuis mercredi 9 novembre et jusqu'à dimanche 12 novembre. Parfumeur de la Reine d'Angleterre et de plusieurs stars, avec une histoire liée en partie à celle du Festival de Cannes, il représente un savoir-faire français "fait main", inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. A Paris, il profitera de l'occasion pour lancer une Brume Parfumée Paris présentée par Miss Ile de France 2022.

Ce ne sera pas le seul Azuréen, présent sur ce salon. La filière du parfum, avec son bastion grassois, sera en force avec, outre Spurway des marques comme Inspiration Olfactive, la Bastide des Arômes, la Promenade, Maison Tchin Tchin. On croisera également sur le salon quelques belles marques tricolores estampillées Côte d'Azur, notamment au rayon gourmandises avec le Macaron de Nice, les pâtes à tartiner Mamma Mia, les cafés Malongo. Ou encore aux rayons déco et habillement avec Hjemme, Otra Design et ses luminaires, Revivre by MF et son vestiaire…