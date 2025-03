Le plan citoyenneté à l’école présenté au Conseil municipal de Nice

Plan citoyenneté à l’école avec les "Ambassadeurs de la République" et la candidature de la ville à l'expérimentation du port d'une tenue vestimentaire scolaire commune, logements étudiants, transition écologique, vie culturelle : ce sont les questions qui seront abordées ce matin par le Conseil municipal de Nice qui se réunit à partir de 8h30. La séance se tient en Mairie principale de Nice. Le conseil sera également diffusé en direct sur le site de la Ville de Nice. Parmi les principales délibérations à l’ordre du jour :

- Education & Jeunesse

Plan Citoyenneté à l'Ecole - Les Ambassadeurs de la République - Candidature à l'expérimentation du port d'une tenue vestimentaire scolaire commune et renforcement des mesures portant le bien-vivre ensemble et la citoyenneté au sein des établissements scolaires.

Candidature à l'expérimentation du port d'une tenue vestimentaire scolaire commune et renforcement des mesures portant le bien-vivre ensemble et la citoyenneté au sein des établissements scolaires. Nice 100 % culture à l'école - Lancement de l'appel à projet en direction des professionnels de la culture (associations culturelles, artistes, compagnies) dans le cadre de la poursuite du déploiement du plan Nice 100 % culture à l'école et d'approuver quatre avenants avec quatre associations dans le cadre du dispositif 2023/2024.

- Santé : Lutte contre les accidents cardiaques

Conférence publique sur l'information et la prévention des risques cardiovasculaires le 30 janvier 2024 - Mise à disposition gratuite de deux salons de l'étage du Centre Universitaire Méditerranéen.

sur l'information et la prévention des risques cardiovasculaires le 30 janvier 2024 - Mise à disposition gratuite de deux salons de l'étage du Centre Universitaire Méditerranéen. Mise en place de conventions de partenariat avec les associations de sécurité civile à destination de former la population niçoise aux gestes qui sauvent.

- Solidarité & logement

Réalisation d'une opération de logements étudiants sis 11/13, rue de Belgique - Vente de l'immeuble Palais de Belgique à Erilia au prix d’1 M€

sis 11/13, rue de Belgique - Vente de l'immeuble Palais de Belgique à Erilia au prix d’1 M€ Convention de partenariat avec l'Equipe Nationale d'Intervention en Prévention Santé pour la mise en place de groupes de paroles à destination de personnes victimes de violences sexuelles.

avec l'Equipe Nationale d'Intervention en Prévention Santé pour la mise en place de groupes de paroles à destination de personnes victimes de violences sexuelles. Rapport de la ville de Nice en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire - Bilan et orientations.

en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire - Bilan et orientations. Convention de partenariat avec l'association Ma Place à Moi.

avec l'association Ma Place à Moi. Expérimentation logements inclusifs Jardins de la Californie : poursuite d'un commun accord du projet, après un an d'exercice, visant à permettre à des personnes ayant un handicap moteur de vivre dans des logements adaptés et bénéficiant de la présence d'un auxiliaire de vie, avec Côte d'Azur Habitat et APF France handicap.

- Sécurité & cadre de vie

Convention de partenariat avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes portant disponibilité opérationnelle et de formation des sapeurs-pompiers volontaires pendant le temps de travail.

- Transition écologique

Présentation du rapport annuel 2022 sur la situation en matière de développement durable de la ville de Nice.

sur la situation en matière de développement durable de la ville de Nice. Accueil du Woofest (festival animalier d'épreuves sportives canines) en 2024. Convention avec My Pet Agency.

- Culture & patrimoine

Délibérations 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 > valorisation, rayonnement et attractivité des collections :

Exposition Berthe Morisot à Nice escales impressionnistes au Musée des Beaux-Arts Jules Chéret - Convention de partenariat avec La Fondazione per la Cultura, Palazzo Ducale à Gênes.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain - Contrat d'exposition Niki de Saint Phalle au Nelson Atkins Museum de Kansas City.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret - Rayonnement des collections - Mise en dépôt de cinq œuvres d'arts au Musée d'Arts de Nantes.

Musée Matisse - Convention de partenariat avec l'Institut National d'Histoire de l'Art dans le cadre de l'exposition consacrée à Djamel Tatah.

Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine - Attribution de subventions spécifiques et nominatives pour les rénovations de façades selon les régimes Périmètre, Constructions protégées et Eléments d'Architecture.

Restauration de de la chapelle du Saint Sépulcre située place Garibaldi. Société du Saint Sépulcre, Archiconfrérie des Pénitents Bleus - Avenant n° 4.