Le Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower entre à l’université

Photo DR : Jean Zieger, Président du PNSD Rosella Hightower et Jeanick Brisswalter, Président d'Université Côte d'Azur

Université Côte d’Azur et le Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower ont signé une convention-cadre de coopération pour renforcer la synergie entre les deux établissements. L’école de danse deviendra, au 1er janvier 2024, un établissement-composante d’UCA qui souhaite ainsi poursuivre le développement de son Collège des Écoles d’Art et encourager les formations, la recherche, les projets et évènements autour de la thématique Art.

Ensemble, en matière de formations universitaires, UCA et le PNSD affirment leurs volontés de travailler à la délivrance de diplômes communs. Les étudiants qui suivent ces formations sont inscrits à l’université qui s’engage par ailleurs à œuvrer à la reconnaissance du statut de sportifs de haut niveau, en matière universitaire, aux danseurs du PNSD accueillis dans les formations du cycle supérieur d’UCA.