Le Pôle SCS va changer de nom

Le pôle SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) va changer de nom et va se doter d'une nouvelle identité visuelle. Un tournant qui est-il expliqué, "s'inscrit pleinement dans sa stratégie de développement et de diversification technologique." Début janvier 2024 notamment, engagée en 2023, la fusion entre SCS (microélectronique et ses applications) et Optitec (optique et optronique) en Occitanie s'est concrétisée. Ce nouveau nom et cette nouvelle identité visuelle seront dévoilés lors de ses Rencontres Business, le rendez-vous annuel de l'écosystème, le 19 novembre Chateau de la Pioline dans les Bouches du Rhône.