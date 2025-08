Le premier Club Européen des Maires des villes de la Parfumerie lancé à Paris

Annoncée fin avril, la création par la ville de Grasse du Premier Club Européen des Maires des villes de la Parfumerie va se concrétiser le 1er juin à 11 heures par un lancement officiel à Paris. Fondé à l'initiative de Jérôme Viaud, entouré de Galina Stoyanova, maire de Kazanlak en Bulgarie, et d’Emil Boc, ancien premier ministre et maire de Cluj-Napoca en Roumanie, le Club réunira les maires des villes ayant une activité, un patrimoine et une histoire liés aux secteurs économiques des parfums, des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) et des huiles essentielles.

Il a vocation à représenter les villes et leurs producteurs, ainsi que les autres acteurs impliqués dans la fabrication et l'utilisation de ces produits naturels. A cette fin, le Club sera la voix des territoires auprès des institutions européennes, des gouvernements et des autorités compétentes pour représenter les savoir-faire, les producteurs et les utilisateurs de ces produits naturels issus de l'agriculture européenne et indispensables au secteur de la parfumerie, de la cosmétique ou encore de l'alimentation… atout économique majeur de nos économies.

Alors que la Commission européenne a annoncé une révision du cadre réglementaire des produits chimiques européens (règlement CLP, REACH et Cosmétiques) cette association devrait se révéler bien utile. La révision inquiète depuis des années les producteurs qui se sentent menacés d'une interdiction de vente d'une grande partie de leurs produits naturels, comme l'huile essentielle de lavande ou encore le néroli, autant d’ingrédients utilisés depuis des siècles dans les secteurs des parfums et cosmétiques.