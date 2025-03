Le programme IA Booster France 2030 à Grasse Biotech

Améliorer sa compétitivité grâce à l’intelligence artificielle : c’est l'objectif du programme IA Booster France 2030 qui passe par Grasse Biotech à l’occasion d’un petit-déjeuner d’Eurobiomed, le 21 mai de 9 à 11 heures. Pour répondre aux objectifs de croissance et de compétitivité des entreprises, Bpifrance a récemment mis en place un programme, IA Booster France 2030, en 4 phases et visant à accompagner les chefs d’entreprises dans le diagnostic de leurs besoins, le suivi et la mise place de l’IA au sein de leurs services. Cette matinée, sera l’occasion également de découvrir Move2Digital, projet partenarial de soutien et d’accélération pour la transformation numérique des TPE/PME de la région Sud et d’échanger avec Sylvain Marty, expert certifié Bpifrance pour le programme IA Booster.