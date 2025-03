Le Salon Talent in Tech revient en octobre à Sophia

Le Salon Talent In Tech revient sur la Côte d’Azur après deux éditions en 2019 et 2021. Porté par la commission du numérique de la CCI Nice Côte d’Azur, il aura lieu jeudi 3 octobre de 9 à 18 heures à l’Azur Arena Antibes de Sophia Antipolis. Plus grand salon de recrutement des métiers du numériques en Région Sud, il cible les talents locaux mais également hors région sud. Au programme des tables rondes sur les métiers de la tech, sur les innovations technologiques qui changent la donne, sur les aides et dispositifs d’accueil sur le territoire, des ateliers sur le thème “adopte ton associé” ou sur la rédaction de CV, un job Dating, des parcours de formation, un village des startups by French Tech Côte d’Azur et un hackathon Top Tech de 24 heures.