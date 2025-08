Le Skal International Côte d'Azur, premier Skal mondial en nombre d'adhérents

Le Skal International Côte d'Azur, association des professionnels du tourisme, est devenu en ce mois de juin le premier Skal Club mondial en nombre d'adhérents. Avec 214 adhérents, il se place en tête du top 10 des Skals mondiaux et devance notamment les clubs de Delhi et Chennai (Inde), Istanbul (Turquie), Boston (USA), Hamburg (Allemagne), Nairobi (Kenya), Antalya (Turquie), Goa et Bombay (Inde). L’occasion pour Nicole Martin, sa présidente, de mesurer le chemin parcouru depuis 2018. Le club azuréen ne comptait alors que 9 membres.