Le SophiaMag de septembre met le cap sur les mobilités

Le nouveau numéro de SophiaMag est en cours de distribution. Sur le thème de "Mobilis in Mobile", il focalise sur les mobilités. Au programme notamment, un point d'étape avec Inria et UCA sur les évolutions du véhicule autonome, un regard sur Transvalor dont les matériaux sont au coeur des enjeux de mobilité, des articles sur Onhys, sur la Renault Software Factory, sur CAP Azur, sur le véhicule électrique solaire, sur Dream Energy Artea et ses bornes de recharge pour véhicules électriques, sur SAP Labs France qui avec Olena Kushakovska se lance à fond sur l'AI4Business, sur le Projet Fusion-X…

Sans oublier les rubriques Le Monde vu de Sophia qui plonge sur les échanges de la technopole avec l'international et Arts en scène qui annonce la saison des spectacles et des histoires de cothurnes…