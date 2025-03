Le styliste marseillais Jacquemus à la Fondation Maeght

La Fondation Maeght associée de nouveau à la haute couture. Après la présentation de la collection croisières de Louis Vuitton en 2018, la fondation et son univers d'art contemporain vont accueillir le 29 janvier prochain le défilé du couturier marseillais Jacquemus. Comme pour Louis Vuitton, la présentation se fera en synergie totale avec le lieu. Selon le site Fashion Network, dédié à la mode, au luxe et à la beauté, la collection printemps-été 2024 de Jacquemus "est intitulée "Les sculptures" en hommage à Alberto Giacometti, dont la Fondation Maeght compte une trentaine d’œuvres parmi lesquels de rares bronzes de 1930".

Ce choix de Saint-Paul de Vence pour la présentation de sa nouvelle collection signe un retour du styliste dans sa région d'origine souligne Fashion week.

"C’est la cinquième fois, en effet, que le styliste choisit le sud de la France, après un premier défilé en 2017 à Marseille sur la passerelle aérienne reliant le musée Mucem à la place d’armes du fort Saint-Jean, son premier show masculin en 2018 au cœur de la calanque de Sormiou entre Marseille et Cassis, le défilé dans les champs de lavande du village provençale de Valensole en 2019, et enfin celui organisé au pied des montagnes de sel camarguaises du Salin-de-Giraud, non loin d'Arles en 2022." Autant de lieux magiques, comme celui de la Fondation Maeght.