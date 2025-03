Le Tignet lance son Festival des Arts Asiatiques

Alors que vient de s'ouvrir l'année du Dragon de Bois, c'est un Festival des Arts Asiatiques que prépare le Tignet à côté de Grasse. Il aura lieu les 6 et 7 avril autour de la salle des fêtes et de la mairie de la commune. Baptisé le "Monde in Asia sur la route de la soie", il s'intéresse à la Chine, mais aussi à toute l'Asie du Sud-Est, au Népal, au Japon. Autant de pays qui présentent des valeurs communes, d’histoire, de traditions, et de cultures. (Photo DR).

Dans le programme concocté par le COF du Tignet (Comité des Fêtes), DK-Event et CICCA, s’inscrivent une exposition de costumes antiques et traditionnels, des ateliers, des défilés, des spectacles de musique et de danse, la présentation d'armures de Samouraïs, des stands de jeux, des dédicaces, des cérémonies traditionnelles en présence des moines bouddhistes le dimanche.

“Le but de ce Festival, expliquent les organisateurs, est avant tout de rapprocher les peuples d’Asie et de France par la Culture et l’Histoire, en vue de mieux se connaître et de mieux se comprendre mais aussi en vue d’un développement touristique - que ce soit celui des peuples d’Asie venant en France ou des Français passionnés et curieux de reprendre les Routes de la Soie vers la Chine pour découvrir et apprendre de nos lointains voisins ou dans l’idée de développer intelligemment un commerce internationale qui se tournerait vers l’avenir.”