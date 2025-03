Le Tour de France de l’IA passe par Valbonne

Dans le cadre du Tour de France de l’IA, organisé par le Mouvement des Entreprises de France et Numeum, l’UPE06 organise une première étape en Région Sud le lundi 4 novembre de 18 à 20 heures au Business Pôle de Sophia Antipolis (All. Pierre Ziller, Valbonne). Sur le thème "Comprendre et intégrer l'IA : enjeux et opportunités pour les entreprises", ce rendez-vous vise à sensibiliser les entreprises aux opportunités offertes par l’intelligence artificielle à travers des cas d’utilisation concrets et des solutions innovantes, des échanges avec des experts du secteur. Il sera possible également de bénéficier de conseils stratégiques sur la mise en œuvre de l’IA dans ses activités.

Avec la participation de Frédéric Bossard, président commission numérique de l'UPE06 et Olivier Cazzulo, membre du Comex et délégué régional Sud Numeum, Florence Tressols, experte opérationnelle en IA, Pablo Fernandez, CEO ArtinLeap, Emmanuel Genard, IBM Business Technology Leader secteur bancaire, Camille Casimiri et Nicolas Valaise (Copteo), Alexis Kasbarian, responsable du pôle transition numérique et innovation Medef.