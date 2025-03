Le Village de Sophia (ex Open Sky) de nouveau bloqué

Alors que des travaux colossaux de création de voirie sont en cours à l’entrée de Sophia pour faciliter l’accès au futur programme du Village de Sophia (ex-Open Sky), ce projet d’un centre commercial de près de 80.000 m2 finira-t-il par voir le jour ? Il était possible de le penser avant l’avis défavorable rendu vendredi dernier par la commission nationale d'aménagement commercial. La Compagnie de Phalsbourg envisageait en effet de reprendre les travaux à la rentrée sur la base d’un permis modificatif, négocié avec la municipalité de tendance écologiste de Valbonne. Ce qui ne lui sera pas possible, la CNAC ayant validé en fin de semaine dernière un recours déposé par l’association de commerçants “En toute franchise” qui contestait la légalité de ce permis de construire. Un énième rebondissement dans un dossier qui court depuis 2017. (Photo WTM : la maquette d'Open Sky présentée au MIPIM de Cannes en 2029. Va-t-on revenir au projet initial qui porte une plus grande surface commerciale ?).

Ce permis modificatif avait pourtant franchi fin janvier 2024 l’étape de validation par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). Le maire de Valbonne, Joseph Césaro ne pouvant annuler le PC de construire qu’avait obtenu la compagnie de Phalsbourg avait choisi de négocier pour faire au moins baisser la superficie des espaces commerciaux. Elle passait de 42.959 dans le PC initial validé à 30.303m² avec le PC modificatif. Si cette demande avait été validée localement, elle a été contestée par plusieurs associations qui l’ont attaquée au niveau national auprès de la CNAC.

Leur argument ? Pour les opposants, le permis initial, signé le 4 novembre 2016, serait lui-même caduc. Pour une question de délai d’engagement de travaux et d’ouverture du centre commercial, il le serait depuis janvier 2024. D’où un permis modificatif qui n’est pas valable lui non plus. Ce n’est pas cependant l’avis de l’actuel maire de Valbonne, Joseph Césaro. Sur France 3, il assure “que le permis de construire initial de 2016 avait fait l'objet d'un dernier recours jugé le 16 juin 2020, ce qui ferait courir le délai pour les travaux et l'ouverture du centre commercial jusqu'en... juin 2027.”

Mais dans l’attente d’un éclaircissement juridique, le projet semble donc de nouveau bloqué. D’un côté, le maire de Valbonne ne peut plus signer le permis modificatif. De l’autre, le promoteur estime que, ayant déjà engagé les travaux de terrassement, son permis est valable jusqu’en 2027 et que faute de modificatif, il reviendra au permis initial beaucoup plus lourd en surfaces commerciales. Quant aux travaux de voirie déjà engagés, ils sont à la charge pour moitié du promoteur et de la commune. Même si le projet ne se fait pas, il faudra les régler. Qui paiera la note certainement très salée ? Sacré imbroglio.