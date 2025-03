Le leader chinois des industries créatives ouvre un campus sur la Côte d’Azur

Coup de flash sur JAI Fondé en juin 2000, JAI est un établissement chinois privé qui couvre une chaîne importante de l’industrie culturelle et créative, regroupant : une université comportant 15 spécialités sur 3 campus

une entreprise de production audiovisuelle

des espaces de projections et d’animation

une entreprise de création et diffusion de produits dérivés

des activités de recherche technologique détenant plus de 30 brevets L’établissement universitaire développe différentes formations dont l’animation, le design, le cinéma, et la réalité virtuelle. Avec environ 12.000 étudiants, il met en avant un taux d'emploi supérieur à 90 % et sa position parmi les 50 meilleures universités d'enseignement appliqué en Chine.