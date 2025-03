Leader européen de l’open source, Smile pose un pied à Sophia

Bonjour Smile. Bonjour le leader européen de l’open source. Accompagné par la Fondation Sophia Antipolis, il vient de poser un pied à Sophia Antipolis. Entreprise française avec 2.000 Smiliens présents dans 9 pays, Smile a ouvert dans la technopole une agence pour se rapprocher de ses clients et de leurs projets de transformation digitale. Des entreprises qui, pour la refonte d’un site, d’un intranet ou la mise en place d’une plateforme de gestion documentaire ou d’outils connectés, font le choix de l’intégration et de l’infogérance de solutions open source. (Photo DR : Gilles Luis et Sarah Trabelsi).

Cette opération s’inscrit dans le nouveau plan stratégique “Open Up” engagé en mars 2023 par Smile en vue de poursuivre sur les trois prochaines années un rythme de croissance à deux chiffres et de réaliser un CA de 250 millions d’euros. Au coeur de cette nouvelle agence, Sarah Trabelsi explique pourquoi cette implantation dans la première technopole d’Europe.

Quelle est la particularité de Smile ?

“Nous sommes une ESN (Entreprise de Services Numériques). Notre particularité consiste à travailler essentiellement sur les technologies Open Source. Nous sommes donc très impliqués dans cette communauté. Ce qui nous permet d’avoir une influence sur la “road map” des logiciels open source et de savoir comment ces technologies vont évoluer.”

“Autre point de différenciation, grâce à l’open source, nous pouvons proposer un ensemble de solutions sans coût de licence avec une valorisation directe du travail effectué. Nous sommes capables d’accompagner le client sur tout son parcours, de A jusqu’à Z, de la partie hardware à la transformation digitale.”

“Une équipe conseil peut l’accompagner et l’aider à améliorer la conception de son projet puis à le mettre en place. Chaque solution est adaptée au besoin du client qui peut bénéficier des meilleures technologies d’open source pour sa transformation digitale dans des activités allant de la supply chain au Big Data en passant par la relation clients, la relation fournisseurs, les ressources humaines…”

Que comptez-vous faire à Sophia Antipolis ?

“Nous avons déjà des clients sur la technopole comme Amadeus et plus largement sur la Côte d’Azur comme la SBM à Monte-Carlo. Nous étions déjà présents à Montpellier et à Marseille, mais nous n’avions pas encore de présence physique dans la zone de Sophia Antipolis. L’ouverture de l’agence avec quatre personnes, dont Sarah Trabelsi, responsable développement, lance de nouveaux enjeux commerciaux. Nous serons plus visibles sur ce terrain et nous allons engager de nouvelles collaborations, recruter sur place des experts Open Source pour aller chez nos clients. Ajoutons que nos salariés en mission sur le site bénéficient du support technique de toutes nos équipes.”

“Nous nous impliquons aussi dans la vie de la technopole. Ainsi nous avons participé au Sophia Summit. Fin novembre, nous avons également animé avec notre partenaire Amazon Web Services (AWS), une première conférence à la Maison de l’Intelligence Artificielle sur le thème de “Comment l'IA générative va transformer votre métier ?”. L’occasion de rencontrer et d’échanger avec la communauté technologique sophipolitaine.”