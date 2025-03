L’EDHEC et SKEMA au top dans le classement QS des meilleures écoles mondiales

Les deux grandes écoles de commerce présentes sur la Côte, l'EDHEC à Nice et SKEMA à Sophia Antipolis sont bien placées dans QS Business Master's Rankings 2025 publié aujourd'hui. Tout comme par ailleurs les grandes écoles de commerce françaises qui tiennent une partie du haut de tableau. Ce classement distingue les meilleurs programmes de master en commerce dans le monde. Pour le management, catégorie dominée par HEC qui est placée en tête, l’EDHEC se trouve en 21ème position et SKEMA en 30ème. Pour le master finance, si le 1er est Oxford devant HEC (2ème), l’EDHEC est en 25ème position et SKEMA 35ème. Catégorie “marketing” (1er HEC), l’EDHEC est 10ème et SKEMA 17ème.

Pour rappel, le classement annuel des universités publié par Quacquarelli Symonds est l'un des trois classements des universités les plus réputés, avec les classements du Times et de l'université Jiao Tong de Shanghai.