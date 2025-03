Legapass lauréate du concours national de La Poste

La legaltech niçoise Legapass est l’une des douze startups lauréates du concours national de La Poste, le French IoT, Impact x Technologie 2024, qui distingue les jeunes sociétés françaises porteuses de solutions numériques de confiance, responsables et humanistes. Le résultat de ce concours a été dévoilé hier à Paris à l’occasion du salon Vivatech. Legapass a été primée dans la catégorie “services aux entreprises”. Ont été appréciés le “Coffre Legapass” qui assure la transmission du patrimoine, de l'immobilier aux cryptomonnaies, mais aussi le “Radar Legapass” qui permet la découverte et la récupération post-mortem des actifs inconnus et oubliés.

Les start-up lauréates, choisies pour leurs services numériques innovants à impact positif, bénéficieront d’un programme complet et personnalisé d’accompagnement de 6 mois, destiné à accélérer leur développement. Ce programme d’accompagnement est opéré par Docaposte la filiale numérique du groupe La Poste.