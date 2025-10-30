Fermer le menu
30 octobre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Légère hausse du chômage dans les Alpes-Maritimes au 3e trimestre 2025

Les chiffres publiés par France Travail font état d'une progression du chômage qui est contenue pais mais qui reflète un ralentissement du marché de l'emploi dans les Alpes-Maritimes comme dans la région PACA.

Le nombre de demandeurs d’emploi repart à la hausse dans les Alpes-Maritimes. Selon les données publiées mardi par France Travail, le département compte en moyenne 109.920 inscrits toutes catégories confondues (A à E) au troisième trimestre 2025, soit une hausse de 2,2 % sur trois mois et de 5,7 % sur un an. Parmi eux, 54.860 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 40.770 exercent une activité réduite. Une tendance qui s’inscrit dans le sillage régional, puisque la Provence-Alpes-Côte d’Azur affiche une progression de 2 % sur le trimestre et de 7,7 % sur un an, atteignant près de 541.000 demandeurs d’emploi.

Toutefois, cette hausse doit être relativisée. D’une part, la réforme de France Travail entrée en vigueur en janvier, intégrant désormais les allocataires du RSA et les jeunes en parcours d’insertion, contribue mécaniquement à gonfler les statistiques. D’autre part, la baisse des radiations administratives depuis juin (conséquence d’un nouveau régime de sanctions) a également accru le nombre d’inscrits. Selon le ministère du Travail, sans ces effets de structure, le nombre de chômeurs en catégorie A aurait même reculé d’environ 1 %. Mais si le marché du travail azuréen conserve une certaine résistance, ces chiffres traduisent un essoufflement de la dynamique de l’emploi, dans un contexte économique national marqué par un taux de chômage de 7,6 %.

Le graphique de France Travail.

Le graphique de France Travail.

