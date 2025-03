Législatives : le RN peut-il faire le grand chelem dans les Alpes-Maritimes ?

Il n’y a pas eu de surprise hier au premier tour des législatives. Les résultats sont bien à la mesure de ceux du premier tour des Européennes et de ce que prévoyaient les sondages pour les législatives. Sur la France comme dans les Alpes-Maritimes, dernier bastion LR important, à l’épicentre du séisme politique Eric Ciotti avec son brusque - et personnel- ralliement au RN de Jordan Bardella. (Photo DR : les élections législatives vues par le dessinateur de presse Kristian).

Alpes-Maritimes : le RN avec les LR-RN à 45,37% des suffrages

Dans les Alpes-Maritimes, le RN a fait un tabac, bien au-delà de la moyenne nationale : 45,37% des suffrages (RN et LR-RN compris) contre 33,15% au niveau national. Dans les 9 circonscriptions ses candidats arrivent en tête parfois très largement, avec déjà trois députés sortants réélus dès le 1er tour : Alexandra Masson (4ème circonscription) avec un score de 56,27% ; Christelle D’Intorni dans la 5ème et Bryan Masson dans la 6ème.

Eric Ciotti en tête d'une éventuelle triangulaire

Tout le monde avait aussi le regard porté sur la 1ère circonscription, celle que tenait Eric Ciotti et pour laquelle il se représentait. Les résultats arrivés tard le placent largement en tête (41,04%), mais dans une triangulaire possible pour le deuxième round avec Olivier Salerno (NFT-LFI) à 26,62% et Greg Moretti (Ensemble) à 22,75%. Avec une question : y aura-t-il un désistement d’un candidat Ensemble pour un LFI mieux placé ?

Qualifié en 3ème position, Philippe Pradal (Horizons) se désiste

Une triangulaire aussi possible dans la 3ème circonscription de Philippe Pradal qui se représente lui aussi sous le drapeau “Horizons” le parti d’Edouard Philippe. Candidat soutenu par Eric Ciotti, Bernard Chaix (RN-LR) arrive largement en tête (41,47%), tandis que Philippe Pradal, s’il est qualifié, n’est que 3ème avec 25,36% de suffrages, derrière le second, Laure Quignard (NFP-PS) à 27,24%. Là aussi, se pose la question d’un éventuel désistement pour un candidat NFP mieux placé et qui porte la tendance PS, moins discriminante que LFI ? Philippe Pradal y a répondu en fin de matinée en se désistant pour faire barrage au RN.

RN en tête dans les duels de 4 circonscriptions

Dans les quatre autres circonscriptions, il s’agira de duels, avec des candidats RN en tête qui partent en favori pour le 2ème tour.

2ème circonscription : sur une participation de 67,57%, plus forte qu’au niveau national, le député sortant RN, Lionel Tivoli, frise l’élection au 1er tour avec 48,08%, laissant la candidate NFP-LFI, Leila Tonnerre loin derrière (19,01%).

Un second tour difficile pour les députés sortants LR

On le voit, le second tour risque d’être difficile pour les députés sortants LR. Ils devront leur élection à un bon report de voix. Mathématiquement certes, tout reste possible pour eux. Mais au vu des scores obtenus au 1er tour par ses candidats, le RN pourrait faire un grand chelem ou presque dans les Alpes-Maritimes comme il est en passe de le faire dans le Var où il compte déjà 5 élus sur les 8 circonscriptions.

Un basculement français qui inquiète l'Europe

Un basculement à l’échelle de la France qui suscite des inquiétudes en Europe comme il est possible de le lire dans différents grands quotidiens européens cités par l’AFP. En Allemagne, c’est la crainte d’un blocage du système politique et une absence de la France de l’UE et de l’OTAN pendant plusieurs années qui sont mises en avant. En Suisse, on regrette que “le pays des Lumières, des droits de l'homme et du cosmopolitisme dérive plus à droite que jamais – et peut-être vers l'obscurité, l'isolement et la xénophobie".

En Italie, le Corriere della Sera est cinglant , "la droite française est passée hier des héritiers de de Gaulle à ceux de Vichy et de l'Algérie française, une France provinciale et rancunière qui se croyait battue par l'Histoire". D’autres quotidiens italiens sont plus optimistes. Ils soulignent que rien n’est encore fait, en attendant les accords de désistements.