Législatives : six sièges en jeu dans les Alpes-Maritimes

L’épilogue de ces législatives inattendues et jouées en accéléré se jouera dimanche. Si l’on suit les dernier sondages, sur le plan national, la percée du RN très sensible au premier tour, devrait se tasser, notamment en raison des désistements intervenus pour lui faire barrage (plus de 200). Les sondages qui, jusqu’à présent, se sont révélés proches des résultats n’en restent pas moins à prendre avec prudence pour le second tour en raison des incertitudes sur le report des voix. Selon les différents sondages, le RN est crédité entre 190 et 240 sièges, ce qui le met loin de la majorité abolue de 289 sièges, mais bien au-delà de sa représentation actuelle (88 sièges). Le NFP oscillerait entre 170 et 200 sièges. En troisième position l’ex-majorité présidentielle dipsoserait entre 85 et 125 siège et LR entre 25 et 45 sièges. A comparer avec ce qui sortira des urnes dimanche soir. (Photo DR).

Dans les Alpes-Maritimes, les résultats seront suivis aussi beaucoup d’intérêt. Si trois députés RN sur les 9 du département ont été élu au premier tour (Alexandra Masson, Christelle D’Intorni et Bryan Masson), il reste encore 6 sièges (une triangulaire et cinq duels) à pourvoir autour d’une question : le RN fera-t-il le grand chelem dans ce qui a été un des bastions nationaux de LR ?

Dans la 1ère circonscription, on ne voit pas ce qui pourrait arrêter Eric Ciotti compte tenu du maintien de Graig Monetti, le candidat d’Ensemble arrivé 3ème. Dans la 2ème circonscription, Lionel Tivoli avec 48,08% au 1er tour avait déjà frisé l’élection. Dans la 3ème, Bernard Chaix (LR-RN) a une bonne avance et le désistement de Philippe Pradal ne se reportera pas forcément entièrement sur Laure Quignard, la candidate socialiste.

La compétition devrait être plus serrée à l’Ouest avec des députés sortants menacés mais qui, mathématiquement, peuvent gagner, tout dépendant du report des voix : Eric Pauget dans la 7ème, Alexandra Martin dans la 8ème et Michèle Tabarot dans la 9ème qui a reçu le soutien des maires de sa circonscription. A suivre les résultats dimanche soir.