Les 16 communes azuréennes réintégrées dans le dispositif “France ruralité revitalisation”

“Victoire pour nos 16 communes rurales des Alpes-Maritimes !” annonce dans un communiqué Jérôme Viaud, Président de l’ADM06 et des Sénateurs des Alpes-Maritimes au sujet du dispositif France ruralité revitalisation. Les 16 communes azuréennes qui devaient être exclues du nouveau zonage “France ruralité revitalisation” (FRR) à compter du 1er juillet 2024 seront finalement, grâce aux réactions engagées, maintenues dans le nouveau dispositif. Il s’agit des communes suivantes : Andon, Belvédère, Briançonnet, Caille, Escragnolles, Isola, La Bollène-Vésubie, Le Mas, Roquebillière, Saint-Auban, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Etienne de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Séranon, Valderoure, Venanson.

Le dispositif FRR permet de maintenir l’aide au développement des territoires à travers des mesures d’exonérations fiscales et sociales attractives pour les entreprises facilitant ainsi leur démarrage et leur croissance. Il contribue donc concrètement à la dynamique économique des territoires ruraux. “L’accès aux services publics et aux soins, l’accompagnement des personnes fragiles et isolées, le développement de l’agriculture et du tourisme, notamment en matière d’activités de pleine nature, constituent des enjeux essentiels qui nécessitent un soutien renforcé pour maintenir les populations et l’attractivité de ces territoires”, rappelle Jérôme Viaud.