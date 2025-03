Les 30èmes Jeux de Sophia sont déclarés ouverts !

Les Jeux de Sophia sont ouverts ! Des jeux encore plus exceptionnels cette année : ce sont ceux du trentième anniversaire. Ils ont été lancés hier soir lors d’une soirée conviviale au Zenit’restaurant de Nautipolis en présence de Jean Leonetti, président de la CASA, de Moussa Belkhiter, président de Sophia Club Entreprises, l’organisateur des jeux et des chefs d’entreprise de la technopole partenaires de l’événement. (Photo WTM : une équipe remarquable de bénévoles pour cette 30ème édition).

Des jeux déjà très bien partis en termes d’inscription. L’an dernier, il avait été comptabilisé un record de 9.000 participants. Cette année, alors que les épreuves ne commenceront que le 21 mai par la ColorRun, quelque 8.000 inscriptions ont déjà été enregistrées et un nouveau record est attendu cette année avec le cap des 10.000 participants franchi. La cérémonie de lancement aura permis également d’annoncer les nouveautés de cette édition 2024 qui se jouera du 21 mai au 27 juin et accueillera tous les salariés et étudiants de Sophia Antipolis pour 5 semaines d’épreuves.

D’abord, un élargissement du catalogue avec plus de 50 épreuves au programme et donc quelques nouveautés. A ce chapitre sont à citer le spikeball, le basket 3 contre 3, les cool'ympiades ou encore le cross fit. Les participants sont également invités à se retrouver autour d’un afterwork décontracté où initiation à la salsa et voyage guidé vers un futur plus désirable leur sont proposés. L’épreuve spéciale de cette édition anniversaire donnera le ton dès l’ouverture : une “color Run” où le sourire et la bonne humeur sont les seuls critères attendus et qui a obtenu un tel succès qu'il a fallu ajouter 100 places aux 400 initiales.

Autre particularité déjà au programme l’an dernier des Jeux : l’engagement eco-responsable et la volonté d'une plus grande accessibilité. Cette année, les organisateurs des Jeux de Sophia relèvent un nouveau défi. Ils s'engagent en effet à atteindre un maximum d'objectifs de la Charte des 15 engagements éco responsables des organisateurs d'événements sportifs. Ils visent ainsi à promouvoir des objectifs environnementaux, sociaux, économiques et éthiques pour faire des Jeux un événement éco responsable encore plus solidaire et vertueux.

Des efforts sont aussi déployés pour offrir des opportunités aux personnes atteintes d'un handicap. Par exemple, un nouveau logo indiquant les épreuves accessibles aux personnes à mobilité réduite sera présent sur le site internet des Jeux et, pour la première fois, deux nouvelles épreuves handisports rejoignent le calendrier : le handi VTT et la handi voile.

En point d’orgue, une soirée qui s’annonce elle aussi exceptionnelle : celle de la clôture. Elle est organisée le 27 juin à la Siesta à Antibes avec beaucoup de surprises et d’animations. Est prévue notamment une tombola avec plusieurs lots à gagner. Et c'est la dernière année pour tenter de remporter un séjour à Paris entièrement pris en charge pour assister aux Jeux Olympiques 2024 grâce au partenaire Toyota. Pour tenter de gagner, il suffit de s’inscrire à une épreuve. Bref de participer. Comme pour les JO.