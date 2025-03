Les Alpes-Maritimes de nouveau en alerte pluie-inondation ce matin

Un nouvel épisode de pluie aujourd’hui mardi. Cinq jours après l’alerte rouge lancée par Météo France pour pluie-inondation sur la Côte d’Azur avec la tempête Aline, les Alpes-Maritimes se retrouvent en alerte orange. Elle court de 4 à 11 heures. Cette fois, ce ne seraient plus les vallées du haut pays niçois durement touchées par Aline qui devraient être le plus impactées même si la plus grande vigilance reste de mise, mais le littoral où il est attendu des précipitations de l’ordre de 80 à 100 mm en quelques heures.

Cette nuit, aussi, le Préfet a décidé d'activer le centre opérationnel départemental. A Nice, où les prévisions sont de 50 à 80 mm et 90 mm localement, Christian Estrosi, président de la Métropole a activé la cellule vigilance du PC Communal dès ce matin 4 heures. A Cannes dans un post sur X, le maire David Lisnard a averti que “les prévisions de cette vigilance orange sont, pour Cannes, plus inquiétantes que celles de la vigilance rouge de vendredi dernier". Il a aussi annoncé armer une cellule de crise dès 6 heures ce matin et a invité les Cannois à "limiter leurs déplacements" et à "déployer leur matériel de protection s'ils en disposent".