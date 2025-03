Les Amis de la Fondation Sophia Antipolis fêtent la Journée de la Femme

L’Association des Amis de la Fondation Sophia Antipolis célèbre la Journée de la Femme le 8 mars en organisant une Matinée "Esprit Laffitte” sur le thème du “Rôle des femmes dans nos organisations en 2030”. Elle aura lieu de 9 heures à 11h30 à la Médiathèque Colette de Sophia Antipolis et réunira six femmes au parcours remarquable (chef d'entreprise, directrice d’école supérieure, médecin humanitaire, navigatrice, artiste lyrique, poète). Six intervenantes qui apporteront leur témoignage, leur vision et partageront leurs expériences.