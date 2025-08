Les artistes avec l’IA au service de la protection des Océans

Les artistes azuréens s'engagent dans la protection des océans et dans la santé de la mer. C’est cet engagement du monde artistique pour le bleu de la planète qu’a voulu souligner Diana Landi, présidente de Art-Tech et experte IA & Art de l’Institut EuropIA, en organisant un événement "Art Science & TechnologIA" le 8 juin dernier au Château de Villeneuve pour célébrer la Journée Mondiale de l’Océan. (Photo DR : artistes et participants dans la cour du Château de Villeneuve).

Science, technologie, Art ? Ils étaient tous les trois au coeur d’une conférence animée par trois intervenants hors pair. Chercheur au CNRS de Villefranche-sur-mer, Maria Luiza Pedrotti a fait un diagnostic scientifique alarmant de l’ampleur des dégâts du plastique, les synthétisant par une formule choc : actuellement nos organismes absorbent la valeur d’une carte de crédit en plastique chaque semaine.

Docteur en systèmes électroniques et océanographe, Thierry Deschamps de Paillette a présenté le matériel mis au point par ses équipes d’ingénieurs dans la protection des sites sensibles sous-marins, qu’ils soient industriels comme les plateformes pétrolières, ou naturels pour la surveillance de l’environnement, grâce à des réseaux de capteurs immergés à toutes les profondeurs.

Artiste numérique, Florian Draussin en a appelé à ChatGPT et à Dall-E. Il leur a posé la question : en cas de fusion éventuelle du plastique et de la nature sous-marine, quelle serait la nouvelle forme de vie qui apparaîtrait, quelles couleurs, quelles formes, quelles consistances? Les images produites sont ahurissantes de monstruosité et devraient nous inciter à ne pas en arriver à ce stade de la fusion.

Cette grave question de pollution plastique des océans faisait également l’objet d’une exposition d’oeuvres dont les images en grand format de Jean de Saint Blancard. Reporter photographe plongeur, il a partagé ses recherches ainsi que celles d’autres artistes plasticiens. Là aussi un plaidoyer pour la protection des océans.

(Photo DR)