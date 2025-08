Les centrales solaires de l’espace : le nouveau défi de Thales Alenia Space

C’est à une nouvelle grande aventure spatiale que va s’attacher Thales Alenia Space, leader européen de l’espace dont le siège social est à Cannes : l’exploitation de centrales solaires en orbite pour les besoins terrestres en énergie propre. Le constructeur cannois de satellites a en effet été sélectionné par l’Agence spatiale européenne (ESA) pour mener l’étude de faisabilité de l’initiative SOLARIS visant à établir la viabilité d’un projet de centrales solaires dans l’espace. (Photo DR : illustration Andreas Trever).

L'Europe décidera de poursuivre ou non en 2025

A travers son objectif "Net Zéro", l’Europe vise la neutralité des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Pour que cette ambition devienne réalité, le secteur européen de l’énergie doit s’orienter vers une source d’énergie renouvelable, modulable, abordable et disponible partout dans le monde. L’énergie solaire d’origine spatiale est une solution prometteuse pour répondre à ce besoin.

Un consortium s’est constitué autour de Thales Alenia Space pour concevoir une solution ambitieuse à la portée de l’Europe : recueillir l’énergie solaire en orbite, là où elle est disponible - sans être perturbée par les conditions météorologiques ou l’obscurité - puis l’envoyer sans fil vers la Terre. Les études de SOLARIS devraient permettre à l’Europe de décider, d’ici 2025, de s’engager ou non dans un programme de commercialisation de l’énergie solaire spatiale, avec pour objectif initial la conception d’un démonstrateur en orbite à petite échelle.

A la recherche de systèmes de fourniture d'énergie solaire depuis l'espace

SOLARIS a reçu le soutien du Conseil ministériel de l’ESA en novembre 2022, dans le but de faire de l'Europe un acteur clé - et potentiellement un leader - dans la course internationale vers des solutions énergétiques propres et évolutives pour atténuer le réchauffement climatique d'origine anthropique.

En ce sens, Thales Alenia Space mènera cette étude de faisabilité visant à développer de nouveaux concepts pour un système de fourniture d’énergie solaire depuis l’espace, avec des technologies clés telles que les panneaux solaires spatiaux à haut rendement, la transmission d'énergie sans fil et l'assemblage robotisé en orbite. Ces études permettront d’orienter la portée des activités de recherche et développement qui suivront.