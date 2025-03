Les cinq grandes tendances 2024 selon Accenture Life Trends

Quelles tendances pour 2024 ? Dans un monde en train de changer à grande vitesse, chamboulé par la vague 2023 des IA génératives, les Accenture Life Trends 2024 nous apportent quelques éléments de réflexion. Chaque année, elles éclairent les interactions entre les individus et le monde qui les entoure, en analysant l’évolution de leurs comportements et de leurs attentes, à la fois vis-à-vis des entreprises, de la technologie et des changements sociétaux. (Photo DR).

“Partout, nous observons un mouvement de déconstruction, alors que chacun essaye de comprendre quelle est sa place dans le monde”, est-il expliqué en préambule. Ce sujet est central dans cette édition 2024 architecturée autour de cinq tendances qui analysent le déclin de la relation client, l'influence de l'IA générative ou encore la stagnation créative.

1 - Que reste-t-il de nos amours ?

Le temps est à la réduction des coûts après des années pendant lesquelles le client était placé au centre de toutes les décisions. “Shrinkflation”, dégradation de l’expérience client, discrets retours sur les promesses faites : les consommateurs en ressentent l'impact sur leurs finances et leur qualité de vie. D’où une question clé : comment les marques peuvent-elles faire en sorte que leurs clients continuent à acheter leurs produits.

02 - Attention, changement d'interface !

L'IA générative fait basculer Internet de l'information à l'intelligence, tandis que l'expérience utilisateur passe de transactionnelle à personnelle”, note Accenture. Dans cette évolution clé, tout le monde y gagne : les clients vont être mieux compris que jamais, tandis que les entreprises vont pouvoir utiliser cette compréhension pour créer des produits, services et expériences hyper-pertinents. Les organisations les plus habiles trouveront ici une formidable opportunité pour développer des marques de façon beaucoup plus réactive.

03 - Créativité à la chaîne.

Une question est posée : “sommes-nous arrivés à un point où la technologie s’est imposée à la fois comme le principal prescripteur culturel et la porte d’entrée vers les contenus ? Avec un changement de paradigme : autrefois, les designers étaient célébrés pour leur originalité, tandis qu’aujourd'hui, ils se trouvent bridés par le risque de ne pas être visibles. Le risque d'une stagnation créative ?

04 - Erreur 429 : l’humain sature.

Dans le cadre du vaste débat public autour de l'IA générative, un malaise croissant se fait sentir : la technologie est en train de devenir quelque chose qui s'impose à nous, au lieu d’être à notre service. Les changements semblent trop rapides pour être maîtrisés - ou même tout simplement pour être compris - et l'avenir nous intimide. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère, marquée par une volonté de reprendre le contrôle ? questionne Accenture.

05 - La décennie de la déconstruction

Il n’y a pas si longtemps encore, il existait un ensemble clair de critères et d’objectifs qui définissaient presque à coup sûr ce qui était considéré comme une vie réussie. Aujourd'hui, tout ce qui était autrefois considéré comme évident est remis en question. Avec des forces macroéconomiques et techniques qui changent les choses si rapidement, il est difficile pour les structures sociales de suivre le rythme. Ce qui donne l'impression qu'une décennie de déconstruction a commencé et que son impact sera considérable.