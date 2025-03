Les deeptech azuréennes au 25ème anniversaire de la loi de l’innovation

S’il fallait une preuve de ce que la Loi de l’innovation a pu apporter à la création d’entreprises innovantes par des chercheurs, le 25ème anniversaire de cette loi, célébré lundi 28 octobre à Inria Sophia, en apportait une. Éclatante. Tant par leurs success stories que par la reconnaissance acquise à travers notamment les concours nationaux d’innovation, les entrepreneur(e)s azuréen(ne)s qui ont réussi à valoriser leurs recherches par la création d’entreprise ont pu témoigner des bienfaits (Photo DR : tour à tour, les créateurs de deeptech ont retracé leurs parcours de la recherche à l'entrepreneuriat).

Organisé par l’Incubateur Provence Côte d’Azur que préside depuis mai dernier Maureen Clerc, cet anniversaire a permis aussi de dresser un grand portrait de famille. Celui des porteurs de projets qui ont pu mener à bien leur aventure grâce à l’accompagnement apporté par l’Incubateur, lui aussi, un enfant de la loi de l’innovation.

Quelques chiffres ont été donnés par Maureen Clerc. Depuis sa création en 2001 sous le nom d’Incubateur PACA-Est, il a soutenu plus de 260 projets en incubation. Cela s’est traduit à fin 2023 par environ 130 entreprises actives, pesant plus de 1.500 emplois directs dans les Alpes-Maritimes et le Var, avec environ 150 M€ de chiffre d’affaires dont la moitié à l’international, et un cumul de plus de 305 M€ levés en fonds principalement privés.

Les succès aux concours nationaux témoignent eux aussi de la qualité de la recherche locale et de l’appui de l’Incubateur qui aide les candidats à préparer leur dossier. Sur les quatre dernières années de 2021 à 2024, le territoire azuréen a cumulé 5 grands prix et 16 lauréats i-Lab et i-PhD.

Quant aux porteurs de projets, tout au long d’une série de présentations animée par Laurent Masson, directeur de l’Incubateur, ils ont pu témoigner chacun de leur parcours et du passage d’un travail de chercheur à celui d’un entrepreneur. Des lauréats des concours nationaux comme Edgard Lemaire, grand prix i-PhD 2024 avec AICO Technology, Roxana Dinu avec GR3ENAR, Hugo Mirallles avec Manta, ainsi des créateurs d’entreprises, déjà à la barre depuis quelques années, comme Stefana Residori (HOAsys), Leonardo Hidd Fonteles (Cintoo), Olivier Choulet (Ecoat), Frédéric Dayan (Exactcure), Olivier Clatz (Therapixel) pour ne citer que quelques uns ont donné un visage à ces deeptech que la loi de l’innovation a permis de faire naître et grandir.