Les Jeux de Sophia fêtent leurs trente ans !

Les Jeux du 30ème anniversaire ! A l’approche des JO de Paris, les Jeux de Sophia fêteront leur 30 ans. Le coup d’envoi sur le terrain sera donné le 21 mai avec l’épreuve d’ouverture, la ColorRun. Avant l'heure, la technopole s’est mise aux couleurs de l'événement avec banderoles, kakemonos et bientôt une superbe fresque StreetArt’ des Jeux sur la Place Bermond ! Autant de couleurs “flashy” qui seront celles de la course du mardi 21 mai. Déjà 350 inscrits sont prêts à défiler en fanfare et couverts de poudre fluo dans Sophia, sous la bannière de leur entreprise signale le Sophia Club Entreprises, organisateur des Jeux. (Photo DR : l'affiche des Jeux).

Jusqu’au 27 juin, ce seront quelque 55 épreuves qui seront disputées pour un mois de partage, de rencontres et de convivialité avec à l'heure actuelle plus de 4.300 participations engrangées sur le site des Jeux de Sophia, 273 entreprises référencées et 10 épreuves déjà complètes…Mais avant le top départ de la première course, un rendez-vous est donné jeudi 16 mai pour la grande cérémonie d’ouverture. Elle aura lieu à partir de 18 heures au Zenit’restaurant de Nautipolis (50 rue du Vallon) côté Valbonne.

La naissance des Jeux de Sophia par leur fondateur, Gérard Audra

Ce 30ème anniversaire, c’est aussi l’occasion de se rappeler de la naissance des Jeux. Président alors de SCE, son fondateur, le regretté Gérard Audra, décédé en novembre 2011, avait expliqué dans un interview à Webtimemedias comment l’idée était venue et s’était concrétisée. “En 1994, pour l'anniversaire des 25 ans de la technopole, le Club des dirigeants de Sophia Antipolis, présidé alors par Michel Lafon, avait eu une idée: pourquoi ne pas faire les Jeux de Sophia? Le but était de faire en sorte que les gens qui travaillent sur le parc scientifique puissent se retrouver à l'occasion d'une manifestation à la fois sportive et conviviale. Un objectif qui va tout à fait dans le sens de la 'fertilisation croisée'”.

“C'est à ce moment que le Club m'a demandé de m'occuper de l'organisation des jeux. C'était un programme lourd. Il nous a fallu du temps pour le monter. Aussi, nous avons pensé au départ d'organiser les jeux qu'une fois tous les cinq ans. Ce qui explique qu'en 1995, il n'y ait pas eu de Jeux de Sophia. Tout le monde cependant l'a regretté. Le Club des dirigeants s'est donc décidé à recommencer dès 1996. Nous avions déjà compté 1.500 participants cette année-là. Il y en a eu plus de 3.000 l'an dernier. Et aujourd'hui, toutes les enquêtes montrent que les Jeux de Sophia représentent l'événement majeur de l'année sophipolitaine.'

C’est toujours ce que l’on peut constater aujourd’hui avec des chiffres de participation qui ont encore nettement montés. Bonne fête aux Jeux de Sophia !