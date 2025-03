Les Jeux de Sophia vers un record de participation

Les Jeux de sophia 2024 sont en route vers un record historique de participation (9.000 participants l’an dernier)… Après 15 jours d’épreuves des milliers de personnes sont déjà au compteur et le cap des 10.000 pourrait être battu en fin de parcours le 27 juin prochain. Des jeux qui cristallisent l’envie de se retrouver, d’échanger et de se challenger, et ce sentiment d’appartenance très fort à Sophia Antipolis, où tous les participants travaillent ou étudient. Une belle fête en perspective aussi pour la grande Soirée de Clôture le jeudi 27 juin à partir de 18h30, à la Siesta d’Antibes.