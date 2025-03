Les Jeux Olympiques d’hiver 2030 à Nice : c’est gagné, sous conditions

C’est décroché ! Mais sous conditions de garanties. A deux jours de l’ouverture des JO de Paris, la France obtient une seconde édition olympique en six ans : celles des JO d’hiver 2030, édition dans laquelle la Métropole Nice Côte d’Azur est fortement impliquée. Le CIO a donné son feu vert aujourd’hui. Cependant, suite aux péripéties législatives que la France vient de connaître, il a posé des conditions : la garantie financière votée par le Parlement français d’ici mars prochain.

Cette garantie a été promise, en personne, par Emmanuel Macron devant les membres du Comité international olympique. Toutefois, faute d’un gouvernement de plein exercice, la France n’a pas pu fournir en juin les documents exigés. Même sous ce couperet de la garantie financière, la décision d’attribuer ces Jeux d’hiver à la France a été accueillie avec joie à Nice. “C'est une formidable nouvelle pour Nice, la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et toute la France qui rayonnera de nouveau après Paris 2024”, a écrit Christian Estrosi sur son LinkedIn. Et de saluer la collaboration régionale entre Région Sud et la Région AURA sur ce type de projet d'envergure nationale et internationale.

Ce qui est prévu ? Nice accueillera tout le pôle glace et la cérémonie de clôture. L’Allianz Riviera sera transformé en temple du hockey sur glace, avec deux patinoires et plus de 30.000 places pour 75 matchs. Le Palais Nikaïa, de son côté, accueillera 150 matchs de curling.

Au total, à Nice se dérouleront :

75 matchs de hockey

150 matchs de curling

16 sessions de patinage artistique

9 épreuves de short-track

Cette concentration d’épreuves sur glace fera de Nice un pôle d’excellence pour les sports d’hiver, renforçant son attrait touristique et sportif, espèrent les autorités niçoises qui comptent aussi sur un héritage durable pour Nice. Le village olympique de 1.500 lits est destiné a être transformé pour des logements étudiants et sociaux, répondant ainsi aux besoins de la ville en matière de logement. La nouvelle patinoire de 5.000 places pour le patinage artistique et le short-track restera de manière pérenne, offrant aux Niçois et aux sportifs de la région un équipement de pointe pour les années à venir. Des infrastructures qui contribueront au développement économique et sportif de Nice bien au-delà de 2030.