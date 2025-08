Les musées azuréens dans la Nuit Européenne des Musées

Les musées azuréens participeront cette année encore à la 19ème édition de la Nuit Européenne des Musées samedi 13 mai et apporteront des activités et animations qui seront proposées gratuitement à tous les publics. Ainsi, l’Espace de l’art concret à Mouans-Sartoux affiche de 18 à 22 heures, une "Visite nocturne insolite à l'eac" à la découverte des secrets de l'exposition de Didier Mencoboni. La couleur presque seule, après que l'ultime lumière a été éteinte, et que les derniers visiteurs soient partis. Le musée nous dévoile avec transparence les secrets du montage, les anecdotes de l'artiste et de l'équipe, les émotions qui entourent les diverses étapes d'une exposition.

A Vallauris, le Musée Magnelli, musée de la céramique de 17 à 22 heures donnera accès à ses collections, avec au programme de la soirée un atelier de modelage (les spectateurs sont invités à découvrir l’exposition “Formes et Métamorphoses : la création céramique de Picasso”, et à expérimenter le travail plastique de la terre) et à 21h15, une Visite à la torche de La Guerre et la Paix de Pablo Picasso.