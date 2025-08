Les processeurs de Kalray primés au “Flash Memory Summit” de Santa Clara

Coup de chapeau aux processeurs de Kalray, la société du serial entrepreneur Eric Baissus, dont le siège est à Grenoble et qui est implantée à Sophia Antipolis. Leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, Kalray a remporté le prix très convoité du “Flash Memory Summit” dans la catégorie “DPU” à Santa Clara, Californie. Révélée lors de ce salon et utilisant le processeur DPU de 3ème génération de Kalray, la nouvelle carte d'accélération pour le stockage, la K220-LP a ainsi été primée lors du plus important salon international consacré aux mémoires rapides et au stockage intensif (“Flash”), organisé chaque année au Santa Clara Convention Center. (Photo DR).

Au coeur de la révolution du stockage

Ce prix symbolise, pour la deuxième année consécutive, la reconnaissance de l'industrie envers l'innovation et la valeur commerciale apportées par les solutions de Kalray sur le marché du stockage intensif et des DPUs en général. En déchargeant le CPU principal des traitements lourds liés au stockage intensif et à la gestion des mémoires rapides SSD NVMe, la carte SSA permet d’exploiter tout le potentiel de ce nouveau type de mémoire dans n'importe quel serveur.

Le CPU principal est ainsi libéré pour effectuer des tâches facturables à l’utilisateur final, tandis que toutes les tâches liées au stockage sont déchargées vers la carte de Kalray, et ce, tout en diminuant la consommation globale de la solution. Cette solution permet aussi d’accélérer l’accès au stockage, en particulier dans le cadre d’applications qui ont besoin de forte performance comme l’Intelligence Artificielle ou l’IoT.

Optimisation de la consommation et performances accrues

“Les clients ont besoin de maximiser leurs investissements dans les serveurs en recherchant une optimisation de la consommation et des performances accrues. Cela peut être atteint en déchargeant les traitements liés à la gestion du stockage vers des processeurs spécialisés pour un retour sur investissement maximal de l'infrastructure du serveur”, a souligné Jay Kramer, président du programme de récompenses et président de Network Storage Advisors Inc.

“Remporter un prix au Flash Memory Summit pour la deuxième année consécutive est un grand honneur pour nous”, a déclaré Éric Baissus, Président du Directoire de Kalray. “Ce prix représente une forte reconnaissance de la valeur de nos solutions par toute l’industrie. Grâce à Kalray, les data centers qui vont intégrer notre nouvelle carte d’accélération K220-LP™ dans leurs serveurs vont pouvoir accélérer leur transition des architectures de stockage traditionnelles basées sur SAS (Serial Attached SCSI) vers des solutions hautes performances et écoénergétiques basées sur NVMe."