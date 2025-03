Les Rencontres de Cannes en cinq épisodes

Elles débutent aujourd’hui, jeudi 16 novembre et reviennent en cinq chapitres jusqu’au vendredi 15 décembre les Rencontres de Cannes : livres, cinéma, art contemporain, débats et arts animés. Cette dernière thématique est nouvelle. Pour cette édition 2023, afin de renforcer sa programmation et toucher un large public, Cannes innove et propose les Rencontres d’Arts Animés, une nouvelle thématique consacrée à l’animation et accessible à tous.

1- Rencontres Littéraires du 16 au 18 novembre. Coup d’envoi aujourd’hui autour des livres. La nouveauté tient dans une ouverture aux littératures ado et jeunesse, à la bande dessinée, pour toucher un public toujours plus large et valoriser toutes les expressions. Ainsi, de nombreux ateliers et dédicaces sont organisés pour faire découvrir des œuvres, s’essayer à l’écriture, au récit ou au roman graphique. Lieux : Espace Miramar – Médiathèque Ranguin – Médiathèque de la Verrerie – Médiathèque Noailles

2- Rencontres Cinématographiques de Cannes du 20 au 26 novembre. Plus de 30 films sont présentés en avant-première, un festival de cinéma ouvert à tous ! Une sélection de films, dont de longs-métrages internationaux, des documentaires, des rétrospectives etc. La plupart des séances est suivie de rencontres avec des professionnels. Parmi les films projetés cette année : La Tresse de Laetitia Colombani (auteure présente au Rencontre Littéraires 2023), La Nouvelle femme de Léa Todorov, La Salle des profs de İlker Çatak, La Magnifique de Nicolas Henry ou encore Paternel de Ronan Tronchot. Lieux : Espace Miramar - Théâtre de la Licorne – Théâtre Croisette - Cinéma les Arcades - Cineum Cannes – Cinéma Olympia - Cinétoile Rocheville - Cannet Toiles.

3- Les Rencontres d’Art Contemporain du 29 au 30 novembre. En 2023, le Pôle d'Art Contemporain de Cannes met en avant des artistes contemporains cannois. Ainsi, mercredi 29 novembre à 18h, le dessinateur Jean Philippe Roubaud partagera son point de vue sur le dessin d’aujourd’hui lors d’une table ronde. Il abordera ses différentes expositions comme Didascalie 6 : à l’ombre de la lumière actuellement visible au Suquet des Artistes. La graveuse de Street-art Olivia Paroldi, en résidence au Suquet des Artistes et dont les estampes sont disséminées dans les rues de la ville, échangera avec le public jeudi 30 novembre à 18h.

4- Les Rencontres Débats les 1er et 2 décembre à l’Espace Miramar sur le thème de “La quête de sens aujourd’hui”. Autrefois la religion constituait un lien privilégié entre les hommes, un ciment pour les communautés, qu’en est-il aujourd’hui ? Les apports de la philosophie, de l’histoire, de la médecine, de la spiritualité, adoucissent la condition humaine et nous guident à travers un cheminement à la fois personnel et universel. C’est ce thème de “La quête de sens aujourd’hui” qu’a retenu l’association Cannes Université qui organise ce volet “débats” des Rencontres de Cannes. Parmi les intervenants, Vladimir Gaudrat, Père Abbé de l’abbaye Notre-Dame de Lérins ; Christophe Roustan Delatour, historien de l’art ; Anne Soupa, bibliste ; Françoise Bournay-Mähl, philosophe ; Sébastien Bohler, polytechnicien, spécialiste en neurobiologie moléculaire.