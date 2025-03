Les Rencontres de la Team France Export passent par Nice

Pouvoir affiner, structurer et valider un projet export en une seule journée ? C’est possible lors des Rencontres de la Team France Export. Organisées par CCI International Provence-Alpes-Côte d’Azur et Business France avec le soutien de partenaires experts, elles passeront par Nice le 11 juin, avec au programme conférence plénière et ateliers techniques en matinée, networking, sessions BtoB et trophées de l’export l’après-midi.

Les entrepreneurs régionaux y sont attendus pour échanger en direct avec des spécialistes du commerce international dans des domaines clefs (secteurs d’activité, prospection, implantation…), accéder à des informations stratégiques, identifier les financements, connaître les marchés à haut potentiel… Gratuit.