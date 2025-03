Les startups IA de Sophia en force au prochain WAICF

La “Côte d’Azur terre d’IA” martèle le Département. C’est tout particulièrement vrai pour la technopole de Sophia Antipolis comme le montre le prochain World Artificial Intelligence Cannes Festival (WAICF) qui se tiendra du 8 au 10 février 2024, au Palais des Festivals. Parmi les 24 startups de l’IA qui seront accueillies sur le “Village des startups du 06”, dix-huit sont sophipolitaines.

Ces jeunes pousses prometteuses, engagées sur le chemin de l’Intelligence Artificielle, ont été sélectionnées par un comité composé de membres du jury de la Maison de l'Intelligence Artificielle, du cluster IA, de SAP Labs, de la CCI Nice Côte d'Azur, et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis. Elles témoignent de la fertilité de l’écosystème local qui bénéficie entre autres de la présence d’Inria, du CNRS, de l’Université Nice Côte d’Azur et bien sûr du 3IA et de ses nombreuses chaires liées aux applications de l’IA.

Lors du salon cannois, les équipes du Développement de la Technopole Sophia Antipolis et celles de la Fondation Sophia Antipolis poursuivront ce travail de fertilisation. Ils se mettront à la disposition des participants afin de partager des informations approfondies sur les opportunités de collaboration, les projets innovants en cours, ainsi que sur les installations, services et hébergements disponibles au sein de la technopole. Une belle synergie entre Cannes, capitale mondiale de l’événementiel, et Sophia Antipolis, la première technopole européenne.

Ajoutons que le WAICF devrait bénéficier pour sa troisième édition d’un sacré coup de booster. RX (ex Midem) a racheté au début de l’été Corp Events, organisateur pour l'Institut EuropIA et la SEMEC de World AI Cannes Festival, également propriétaire et organisateur de Big Data & AI Paris et Big Data and AI Toronto. C’est désormais le maître des grands salons cannois (MIPIM, MIPTV, MIPCOM, MAPIC…) qui est aux commandes et cherchera à faire du WAICF, un de ses blockbusters.