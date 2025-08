Levée de fonds : 2 M€ pour booster l’airbnb azuréen de l’événementiel

Un penthouse de 500 m2 sur la Croisette avec grande terrasse, vue époustouflante sur Baie de Cannes à quelques minutes à pied du Palais des Festivals, une ferme exceptionnelle à Lucéram avec vue et piano à l’intérieur pour l’ambiance, une aumônerie à Roquebrune-Cap-Martin, 1.600 m2 d’innovation à Sophia Antipolis….: ce sont là quelques-uns des mille lieux insolites, luxueux, authentiques ou sophistiqués que Native Spaces propose à la location pour l’organisation d’événements professionnels ou privés. En quelque un airbnb de l’événementiel qui permet de mettre sur le marché des lieux magiques qui ne sont pas utilisés. (Photo DR : un penthouse de 500 m2 sur la Croisette avec terrasse et vue époustouflante parmi les 1.000 lieux de Native Spaces).

Passée la crise Covid, après une année 2022 en flèche avec plus de 100 événements organisés, cet airbnb de l’événementiel fondé par Tanya Bencheva-Vigier à Nice en 2018, va pouvoir poursuivre son accélération. La startup annonce en effet une levée de fonds de 2 M€ réalisée auprès de Vitosha Venture Partners (VVP) et MFG Invest.

Le financement lui permettra de se muscler notamment sur le volet commercial. Avec dix collaborateurs aujourd’hui, l’équipe devrait grandir de 4 à 5 personnes d’ici la fin de l’année pour accélérer le déploiement sur l’ensemble du territoire français. Les implantations sur Paris, Lyon et Toulouse ont déjà commencé et d’autres villes à potentiel sont recherchées.

Sur le plan technique, Tanya Bencheva-Vigier entrevoit deux axes de travail. “Le premier tient dans une application mobile qui sortira avant la fin de l’année. Nos clients nous la demandent. Ils sont souvent sur le terrain et voudraient pouvoir gérer leurs événements par téléphone. Le second c’est d’améliorer encore le service offert par la plateforme avec des prix en temps réels, l’affichage des lieux les plus pertinents pour un client compte tenu de son secteur d’activité, de ses besoins, l’ajout de prestations et services (DJ, traiteurs…). Nous comptons ainsi utiliser l’IA et toute l’algorimétrie pour assurer au client de trouver le plus facilement possible le lieu qui viendra enchanter son évènement”.