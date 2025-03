Levées de fonds 2023 : 566 M€ pour la Région Sud dont 183 M€ pour les AM

Alors que les temps se sont faits moins favorables pour les jeunes pousses innovantes et que la montée des taux pousse les investisseurs à durcir leurs conditions, l’année 2023 s’est révélée comme un excellent cru pour la région SUD et tout particulièrement pour les Alpes-Maritimes. C’est ce que va révéler le baromètre régional des levées de fonds de l'année 2023 que le site d'informations économiques marseillais Gomet' pour la partie Aix-Marseille présentera avec WebTimeMedias pour la partie Alpes-Maritimes le vendredi 16 février à 8h30 à La Coque, Place Basse, Place Henri Verneuil, Marseille 2e. (Photo DR : Median Technologies a réalisé au deuxième semestre 2023, une opération de financement à hauteur de 20 M€).

Avec ses partenaires le fonds régional Région Sud Invest et le cabinet Crowe Ficorec, Gomet’ publie tous les semestres le baromètre régional des levées de fonds. Ce travail, inédit, réalisé depuis cinq ans permet une analyse fine de l’évolution de l’activité du capital développement dans la région, à la fois du côté des entreprises en recherche de fonds que du côté des investisseurs qui prennent part aux différents tours de table.

En ce qui concerne les Alpes-Maritimes, le premier semestre 2023 avait été exceptionnel, dopé par l’énorme levée de fonds de TSE Energy (130 M€ en avril). Les investissements dans les startups azuréennes s’étaient même rapprochées de ceux d’Aix-Marseille : 150 M€ contre environ 250 M€ dans les Bouches-du-Rhône pour un total Région Sud, d’environ 400 M€ ! Sans ce type d’opération hors normes, le second semestre est un peu moins éloquent. Mais les levées azuréennes se sont maintenues à un bon niveau avec sur les six derniers mois 2023 quelque 33 M€ levés dans les Alpes Maritimes (Bioceanor, Median Technologies, Qualisteo, F-Reg, Legapass, Inalve et Fundbot). Côté Aix-Marseille, le compteur est à un peu plus de 130 M€ pour un total région Sud de l’ordre de 166 M€ au second semestre.

Ce qui donne sur l’année un montant total de 566 M€ dont 183 M€ pour les AM… Pour la Région Sud comme pour la Côte d’Azur, bien plus qu’en 2022 qui affichait 436 M€ dont 75 M€ pour les Alpes-Maritimes. Autant de chiffres et d’opérations de financement qui seront précisées et détaillées lors de la présentation du baromètre le 16 février.