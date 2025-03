Levées de fonds : 2,7 M€ supplémentaires pour les algues d’Inalve

La BlueTech Inalve, qui n’était pas loin du crash quand elle a été reprise par Véronique Raoul, confirme son redressement et se donne les moyens pour ses nouvelles ambitions. Elle avait levé 2 M€ en décembre dernier et vient d’annoncer la finalisation de ce tour de table avec 2,7 M€ supplémentaires soit un total de 4,7 M€ pour cette opération. L’entrée au capital du fonds Blue Forward FundTM géré par Seventure Partners et du fonds PSIM, géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance confirme ainsi tout le potentiel de l’offre de la startup sur les marchés des microalgues.

Un repositionnement sur l'aquaculture en 2022

Fondée en 2016 à Nice, Inalve a développé un procédé exclusif et unique de culture de microalgues sur convoyeurs rotatifs, nécessitant de très faibles volumes d’eau et maximisant leur exposition à la lumière. Ce procédé réduit ainsi significativement l'impact environnemental par rapport aux systèmes de culture traditionnels. La société, initialement, visait le marché de l’alimentation animale avec des ingrédients naturels 100% renouvelables. Elle s’est repositionnée sur le marché de l’aquaculture en 2022. Ses microalgues vivantes sous forme concentrée, très riches en ingrédients santé permettent notamment d‘améliorer la biosécurité et de simplifier la logistique des élevages aquacoles, tout en démultipliant leur productivité.

L’objectif d’Inalve, grâce au financement obtenu, est désormais de franchir une seconde étape avec la mise en place d’un démonstrateur à l’horizon 2025. Il s’agit de préparer l'industrialisation à grande échelle de son procédé et d'engager la dernière étape du scale-up : le pilote à échelle industrielle, en vue d’un déploiement ultérieur, de plusieurs sites de production. Pour cela une nouvelle levée de fonds de l’ordre de 10 M€ est envisagée en 2025.

A la recherche d'un terrain dans la plaine du Var

Les premiers essais ayant été concluants et les clients étant là, la principale difficulté actuellement tient dans la recherche d’un terrain de près d’un hectare dans la plaine du Var pour implanter cette ferme de production de microalgues. Opération toujours difficile dans un département où le foncier est rare. Inalve tient aussi à montrer qu'elle a sa place sur des terrains agricoles dits anthropisés, (devenus impropres pour l'agriculture conventionnelle), que son activité se place bien dans le secteur agricole et qu’elle peut même s’insérer dans une économie circulaire innovante, les déchets de sa production, comme dans l’aquaponie, venant enrichir les terrains agricoles.

Là aussi, la levée de fonds lui donne les moyens dans sa recherche de terrain d’implantation. “Nous avons fait la preuve que notre innovation technologique répond à un besoin marché fort, en témoigne notre taux de conversion exceptionnel et les demandes spontanées de plus en plus nombreuses”, commente Véronique Raoul. “L’entrée au capital de ces deux fonds va nous permettre de sécuriser et d’accélérer notre déploiement industriel afin de répondre aux attentes clients et de maximiser notre impact socio-économique et environnemental.”