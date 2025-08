Levées de fonds du 1er semestre en PACA : les révélations du baromètre Gomet

Un bon niveau au premier semestre 2023 pour les levées de fonds dans la Région Sud. Même si le financement de l’innovation se fait plus difficile aujourd’hui en raison de la hausse des taux d’intérêt, le premier semestre est resté dynamique en ce domaine avec un montant total de 258,4 M€ contre 366 M€ pour le premier semestre 2022 qui était exceptionnel.

C’est ce que révèle le baromètre des levées de fonds en Provence-Alpes-Côte d’Azur que Gomet, site web de la Métropole Aix-Marseille, a réalisé avec ses partenaires (le fonds régional Région Sud Invest, le cabinet Crowe Ficorec et WebTimeMedias pour la partie Côte d’Azur). Un baromètre qu’il présentera lundi 3 juillet de 14 à 15 heures lors d’une visioconférence sur Zoom, assortie d’un débat ouvert aux acteurs du financement. Le débat sera animé par Christian Apothéloz (Gomet) qui présentera avec Jean-Pierre Largillet (Webtimemedias) pour la partie Côte d’Azur, les résultats des six premiers mois de l’année en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

A noter que la Côte d’Azur, grâce à la levée de fonds d’un montant hors norme de 130 M€ avec TSE (Sophia) dans l’agrophotovoltaïque, y est particulièrement bien placée. Elle fait même mieux, une fois n’est pas coutume, que les Bouches-du-Rhône. Au total, les Alpes-Maritimes, à elles seules, avec en plus les levées d’Ecoat (10 M€), Gomecano (2 M€), Earthwake (2,2 M€), Qiti (1,9 M€) et Native Spaces (2 M€) peuvent être créditées de près de 150 M€ contre près de 110 M€ pour les Bouches-du-Rhône pour un total Région Sud, d’un peu plus de 258 M€.

Ce baromètre régional des levées de fonds est publié tous les semestres par Gomet. Ce travail, inédit, réalisé depuis quatre ans permet une analyse fine de l’évolution de l’activité du capital développement dans la région, à la fois du côté des entreprises en recherche de fonds que du côté des investisseurs qui prennent part aux différents tours de table. Parmi les invités intervenants qui décrypteront lundi les derniers chiffres : Pierre Joubert, directeur de Région Sud Investissement, Matthieu Capuono, directeur associé de Crowe Ficorec, Émilie Royère, directrice générale d’Eurobiomed et Julie Ducret, fondatrice et directrice général de Pulpe de vie.