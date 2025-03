Levées de fonds : une année 2023 record avec TSE Energy (130 M€)

Dans les Alpes-Maritimes 2023 restera exceptionnelle pour les levées de fonds. Une année atypique dans ses montants, marquée par la très grosse levée de TSE energy en avril. Avec 130 M€ dans sa corbeille, le spécialiste sophipolitain de l’agrovoltaïsme explose les compteurs azuréens du premier semestre : 150 M€ au total. Pour les six premiers mois de l’année, les investissements dans les startups du 06 se sont même rapprochés de ceux d’Aix-Marseille et de la Provence. Tous deux comptabilisent 250 M€ sur les 400 M€ de la Région Sud. (Photo DR : TSE et ses canopées photovoltaïques).

Même sans TSE, 2023 est en progression sur 2022

Sans ce type de levées exceptionnelles, le second semestre des Alpes-Maritimes est rentré dans les normes. Mais les levées azuréennes ont suivi la tendance de la Région et se sont maintenues à un bon niveau avec quelque 33 M€ sur les six derniers mois 2023. Pour l’année, les investissements se sont ainsi montés à 183 M€, soit plus du triple de ceux de l’année précédente (48 M€). A noter que, même si on enlève les 130 M€ de TSE (ce qui donnerait 53 M€), 2023 est en nette augmentation par rapport à 2022.

Des tendances azuréennes qui rejoignent celles d'Aix-Marseille

Si l’on considère les secteurs d’investissement, les Alpes-Maritimes suivent la Région Sud. Les tendances se rejoignent avec également cette forte poussée des enertech qui a été observée. C’est bien sûr TSE Energy qui fait monter le score de l’énergie dans le 06, mais aussi Qualisteo (5 M€ pour les économies d’énergie dans les bâtiments industriels), Earthwake (1,4 M€ pour la transformation des plastiques en carburant). D’autre part, comme dans le reste de la Région, le financement est allé aux cleantechs (10 M€ pour Ecoat et ses peintures écologiques, 2 M€ pour FReg et ses vannes anti-inondation, 2 M€ pour Bioceanor et ses stations de surveillance des eaux d’aquaculture.

Quelques craquements dans le numérique azuréen

Les années précédentes, effet Sophia Antipolis, les investissements touchaient surtout les plateformes et services du numérique. En 2023, les investisseurs sont bien allés sur quelques beaux dossiers : Median Technologies (20 M€ sur l’imagerie médicale dopée à l’IA pour lutter contre le cancer du poumon), la fintech Fundbot (1,4 M€ pour automatiser les prêts aux entreprises ou les paiements entre banques), Legapass et son coffre-fort du patrimoine numérique (1 M€), Native Space (2 M€ pour l’airbnb de l’événementiel). Mais ce n’est plus le numérique dominant.

A noter également quelques craquements dans ce secteur avec des startups qui avaient déjà levé et qui ont dû tirer le rideau fin décembre après des tentatives manquées de nouvelles levées. C’est le cas de Onhys (gestion des flux de circulation), de MyDataModels (l’analyse des small data) qui n’a pas réussi une levée de 10 M€ début décembre et de Qiti, l’assurance des expatriés (Qiti avait pourtant réussi une seconde levée de fonds de 1,9 M€ en avril 2023).

2024 bien parti

Et 2024 ? L’année a en tout cas bien commencé avec déjà deux belles levées de fonds : 5 M€ pour Nexess, l’IoT au service du monde industriel, et rebelotte pour TSE Energy. Décidément en forme, le leader du solaire a engrangé 11 M€ supplémentaires pour le financement de ses canopées agrivoltaïques. De bon augure.